T.C. AMASYA İCRA DAİRESİ

2020/8509 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/8509 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 90.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 61TS091 Plakalı , 2004 Model , HYUNDAI Marka , H1 STAREX Tipli , D4BH3879958 Motor No'lu , KMFYKN7HP4U050340 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Keşif tarihi itibariyle yapılan herhangi bir alet olmaksızın vasıtanın gözlem ile yapılan incelemesinde : Görünüş itibariyle aracın ; araç önden çarpmış ön tampon, ızgara, panjur ve motor kaputunda hasar var, sağ sinyal lambası kırık, açık saç kasanın arka kapağı hasarlı, kasa kaportasında genel olarak çizikler ve paslanmalar var, saç kasanın sağ yan kapağında siyah sprey boya yapılmış kısım var,motor kaput teli kusurlu motor kaputu açılamadı, şoför kapısı cam otomatiği mekanizması kırık, şoför koltuğu döşemesi yırtık, teyp- cd çalar yok.KM 222.050 lastikler orta seviyede 2 adet stepne lastir var demir jantlı anahtar mevcut ruhsatı bulunmayan akü bitik, ( araç çalıştırılıp test edilemedi) hasar kaydı bulunmamaktadır. Bunun haricinde başka bir eklenti olmayıp, modeline göre bakımsız durumda olmadığı tespit edilmiştir.Gizli kusurları bilinmiyor.

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