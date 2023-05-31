T.C. ÇAYELİ İCRA DAİRESİ

2023/28 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 140.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 53AG177 Plakalı , 2000 Model , HYUNDAI Marka , H-100 Tipli , D4BAX147883 Motor No'lu , NLJFD27APYZ015654 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Koltuk sayısı 11, kullanım şekli Yolcu nakli olan, anahtar ve ruhsatı bulunmayan ve otoparka çekici vasıtası ile getirilen ,muhtelif yerlerinde ezik ve çürükleri olan Minibüs. Aracın ön tampon kırık, arka bagaj kapağı kırık, , arka tampon kırık, yedek lastiği olmayan aracon anahtarı olmadığı için kilometresi okunamamıştır.

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