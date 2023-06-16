T.C. ADANA 2. İCRA DAİRESİ

2018/9889 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti: 400.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 80LT460 Plakalı , 2017 Model , HYUNDAI Marka , AD Tipli , G4FGHU684106 Motor No'lu , KMHD741CAHU472155 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 80 LT 460 plaka sayılı, 2017 model, Hyundai marka, Elantra 1,6 DCVVT STYlE tipi, Manuel vites, BENZİN yakıt cinsi BEYAZ renkliKMHD741CAHU472155 şasi numaralı, G4FGHU684106 motor numaralı otomobil cinsindeki numaralı aracın KM'si okunamamış olup aracın ön ve arka plakalarının, anahtarının ve ruhsatın mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Aracın Anahtarı yok, kapıları çilingir yardımı ile açılmıştır, içerisinde özel eşya olmadığı,Motor, şanzıman, göğüs ve göstergeler yerinde, Muhtelif yerlerinde çizikler, nokta göçükler ve hasarlı kısımların mevcut olduğu, ön tampon sol köşesinde sürtmeden kaynaklı çiziklerin mevcut olduğu, sol far bağlantı bacağının onarımlı, motor kaputu sağ köşe mastiğinde işlem mevcut olduğu, kaputta boya onarımı olduğu kanaatine varılmış, sol arka çamurluk teker ön kısmında sürtmeden kaynaklı göçüğün mevcut olduğu, sol ön çamurlukta üst kısmında boya çatlaması ve pasın mevcut olduğu, sağ maşbiel ön alt kısmında göçüğün mevcut olduğu, lastik durumlarının iyi, stepnesi mevcut olduğu, R/CD çaların üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

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