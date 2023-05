T.C.

SAMSUN İCRA DAİRESİ

2022/1996 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1996 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 725.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 55 AHD 458 Plakalı, 2021 Model, HYUNDAI Marka, ELENTRA 1.6 MPI (123) CVT SMARTTipli, KMHLN41EEMU258666 Şasi nolu, G4FMMU107019 Motor nolu, Yakıt Tipi BENZİNLİ, Motor Hacmi1.598 cm3, OTOMOBİL (AA SEDAN) Vasıflı, GRİ Renkli, 5 Koltuklu araç. anahtarının olduğu, ruhsatının olmadığı belirtilmiştir. Kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış, motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmek istenildiğinde, aracın an itibariyle çalışır ve yürür vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Motor numarasının motor alt kısmında olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır. Aracın şasi numarasının kontrolü, ön cam sağ tarafta bulunan etiketten tespit edilerek rapora yazılmıştır. Plakaları mühürlü oluparacın üzerindedir. Aracın muhtelif yerlerinde sürtme, çizik, hafif ezikler var, ön tampon altında ufak kırık, sol arka çamurlukta hafif göçük, sürtme, ön tamponda sürtme, sağ far altında ufak çatlak ve sol arka tamponda sürtme izleri olduğu tespit edilmiştir. Otomatik vites, ses sistemi var. Çelik jantlı. Stepne yok. Lastikleri kullanılabilir durumda, kilometresinin 52.623 kilometre olduğu tespit edildi. Genel olarak aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü ve keşfe son verildi. Aracın daha evvelce Tramer kayıtlarına geçmiş hasar kaydı bulunmamaktadır.NOT: Araç "Zafer Mah. Fuar Cad. No: 10 İlkadım" adresinde bulunan ÜÇGEN OTOPARK ta bulunmakta olup, mesai saatlerinde buradan görülebilecektir.