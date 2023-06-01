T.C. İZMİR 6. İCRA DAİRESİ

2019/13077 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Aşağıda özellikleri yazılı araç 7077/1 sokak No:17/A Zümrüt apt arkası Kavacık Mevkii Pınarbaşı İZMİR adresinde faaliyet gösteren ZEYBEK Yediemin Bilişim Teknolojileri ve Otomativ San ve Tic Ltd Şti adresinde bulunmakta olup, ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerin mesai saatleri içerisinde ilgilisine başvurmak suretiyle aracı görüp inceleyebilecekleri,

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/13077 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 135.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35 EAL 43 Plakalı , 2005 Model , HYUNDAI Marka , ELENTRA 1599 CM3 GLS Tipli , G4ED4988230 Motor No'lu , KMHDN41BP5U025967 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracın tavanında deformeler olduğu değişmesi gerektiği, farlarının temizlenmesi gerektiği, ön tamponunda çizikler olduğu, aracın çeşitli yerlerinde çizikler olduğu, anajtarının , ruhsatının olmadığı, aracın açık vaziyette olduğu, aracın çeşitli yerlerinde pas olduğu, iç döşemesinin iyi durumda olduğu fakat temizlenmesi gerektiği, otomatik, sağ arka kapı ve sağ arka çamurlukta sürtme sonucu deformasyon olduğu ve boya işlemi yapılacağı, aracın yatmadan mütevelli lastiklerinin değişmesi gerektiği,aynı emsal yıl ve model de sağlam araçlar ile karşılatırıldığında hurda olarak düşünülmesi gerektiğine ilişkin görüş bildirilmiş olmakla değeri 135.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Artırma Bilgileri