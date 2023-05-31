T.C.

KARS

1. İCRA DAİRESİ

2022/68 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/68 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 148.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 36t9046 Plakalı , 2012 Model , HYUNDAI Marka , ACCENT ERA ( MCT ) Tipli , G4EEBW324706 Motor No'lu , NLHCM41AACZ246153 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1399cm3 , Rengi Sarı , sayılı araç üzerindeki ticari plaka ile birlikte rehinli olmadığından sadeceARAÇ SATIŞA KONU EDİLECEK OLUP PLAKADAN ARİ OLARAK SATIŞA ÇIKARILACAK ve TESCİL İŞLEMLERİ DE PLAKADAN ARİ OLARAK YAPILACAKTIR.

Kaporta Durumu: Aracın muhtelif yerlerinde yüzeysel çizikler olduğu, arka tamponun hasarlı ve boyanmış olduğu , genel kaporta durumunun kötü durumda olduğu görülmüştür.

Aracın Mekanık ve Motor Aksamı : Aracın kontak anatrının olmasına rağmen aküsü bitik halde olduğu için keşif sırasında çalıştırılamamıştır. dolayasıyla motor, şanzıman ve elektronik aksamları kontrol edilememiştir. Aracın keşif sırasında tesipt makinesine bağlanması mümkün olmadığından motor verimi, fren balatalarının durumu ve amorsisörlerinin durumu tespit edilememiştir. Ayrıca Araç üzerinde BRC marka simit tipli LPF tankı olduğu görülmüştür. Araç çalıştırılamadığından kilometresi tespit edilememiştir.

İç Aksam: Ön konsolun genel görüntüsünü koruduğu görülmüştür. Kotukların bakımsız ve yıpranmış halde olduğu, kapı döşemelerinin genel formunu korduğu tespit edilmiştir.

Lastik Aksamı: Lastiklerin bitik durumda olduğu . ayrıca aracın stepnesinin olmadığı tespit edilmiştir.

Elektrik Aksamı : Aracın aküsü bitik halde olduğundan keşif esnasında çalıştırılmamış olduğundan aydınlatma, sinyalizasyon ve elektrik tertibatı konrtol edilememiştir. Ancak dışarıdan görüldüğü kadarıyla sol arka stop lamba koruma palstiğinin kırık olduğu bunun dışında aydınlatma ve sinyalizasyon tertibatının eksiksiz olduğu görülmüştür.

Aracın SMS 5664 sorgulama sonuçları: Aracın plakıs üzerinde yapılan sorgulamaya göre aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulnmamıştır.

Aracın Anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu rapor edilmiştir.

Araç Yenişehir mah. İsmiil Aytemiz Mah. İsmail Aytemiz BulvarıNo:91 İç Kapı NO:7adresli ALP YEDİEMİN OTOPARKI'ında olup ihale tarihinden önce , ihale katılımcıları aracı inceleyebilir.

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