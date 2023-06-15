ANKARA (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2022/361 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesinden dolayı aşağıda cins, bulunduğu yer ve değeri yazılı araç satışa çıkarılmış olup: aracın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/361 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 230.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06 AL 2151 PLAKALI, 2005 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT 1.5 CRDI ADMİRE ÇHY Tipli, D3EA4556026 Motor No'lu, NLHCG41WP5Z079435 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden çekiş, Motor Gücü 82HP, Motor Hacmi 1493cm3, Rengi Beyaz, 08/04/2005 tescil tarihli, otomobil, beyaz renkli, dizel yakıt, manuel vites, sedan kapa tipi, önden çekişli, 1+4 koltuklu, fiziki olarak incelemede aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu, kaportanın muhtelif yerlerinde taş izleri ve çiziklerinin görüldüğü, ön tamponunda sürtme izleri, sol üst kısımdan kırık olduğu, sol marşpiyelin arka kısmında ezik olduğu, aracın radyo/teybi, krikosu ve kullanılmamış/ yeni stepne lastiğinin mevcut olduğu, döşemelerin kumaş olduğu, aracın kısıtlı tramer sorgusunda Sigorta Bilgi Merkezi kayıtlarında 7(yedi) adet kaza kaydının olduğu, MTV (motorlu taşıtlar vergisi) borcunun olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.