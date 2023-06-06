T.C. ORDU İCRA DAİRESİ

2022/127 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/127 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 40.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 52D6666 plakalı dolmuş hattına ait D Plaka

Aracın (D) plakasının Gürgentepe İlçesi Muratçık Mahallesi toplu taşıma hattına kayıtlı olduğu bilirkişice tespit edilmiştir. İlimizde Ticari amaçlı toplu taşıma yapan araçlar için belirlenen kriterlere uygun olarak düzenlenerek ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞ belirlenmiş bir plaka değeri olmadığı anlaşılmış ancak; bu plakaların sayılarının ihtiyaç kapasitesine göre sınırlandırılmış olduğu ve isteğe bağlı olarak yenisi verilmediğinden, mevcut olanlarının devredilmesinin piyasadaki arz ve talep dengesine bağlı olarak piyasa değerinin bulunduğu anlaşılmış, yapılan araştırma sonucu Gürgentepe-Muratçık hattındaki (D) plakanın piyasa satış değerinin (net olarak) 40.000,00TL civarında olduğu anlaşılmıştır. (D) plaka 'nın alıcı ile satıcı arasında varılan anlaşma sonucu devredilmesi durumunda herhangi bir resmi satış değeri belirlenmediği dolayısı ile KDV uygulamasınında söz konusu olmadığı ancak; resmi bir satış yolu ile devir yapılması halinde; satış değerine KDV uygulamasının zorunlu ve KDV oranının 'da %18 olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Plakanın satıcı' sının ve alıcı' sının anlaşarak devir yapılmasına karar vermeleri sonucunda, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 'nde Satıcı ve Alıcı için ayrı ayrı başvuru formlarını doldurup, formlarda kendilerinden istenilen yükümlülükleri ve belgeleri tamamlayarak, devir işleminin onaylanıp gerçekleşmesi sonucunda, plakanın satıcıdan alıcıya devrini sonuçlandığı, devir işlemi sırasında kuruma ödenmesi gereken harç v.s. Bedellerinin alıcının sorumluluğunda anlaşılmıştır. Plaka devir işlemi yapılması için, plakanın takılacağı aracın belli olması ve aracın (D) plaka ile çalışacak özellikleri taşıdığının belirlenmesi gerekmektedir.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12/05/2022 tarihli yazısı ile"Toplu Taşıma Dairesi Başkanlğı Ruhsat Denetim ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 52 D 6666 Plakanın devri Ordu Büyükşehir Belediyesi Sınırları icinde Çalışan Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Araçlarının Çalışması Hakkında Yönetmeliğin10. Maddesindeki şartları taşıyanların devir işlemi gerçekleştirilir." olarak bildirdiğinden Tescil işleminin yapılabilmesi için (Plaka devir işlemi yapılması için) Plakanın takilacağı aracın belli olması ve aracın (D) plaka ile çalışacak özellikleri taşıdığının belirlenmesi gerekmekte olup; tescil aşamasına bu şartları bulanmayanlara tescil verilmeyecektir. D PLAKANIN SATIŞIDIR. D PLAKA VASITADAN AYRI OLARAK SATILMAKTADIR(Tescil aşamasında uygunluk şartı alınması gerekmekte olup alınmaması halinde tescil verilmeyecektir.)Toplu Taşıma Dairesi Başkanlğı Ruhsat Denetim ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce52 D6666 Plakanın devri Ordu Büyükşehir Belediyesi Sınırları icinde Çalışan Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Araçlarının Çalışması Hakkında Yönetmeliğin10. Maddesindeki şartları:

a.Aracı Çalışma Ruhsatlı Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

aa.Dilekçe. (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir)

ab.Nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh senedi.

ac.Yeterli sürücü belgesi fotokopisi. (devir ve ortak almalarda aracı kendi kullanmayacaksa istenmez)

ad.Ticari Taşıt Kullanma Belgesi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ile onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur. (devir ve ortak almalarda aracı kendi kullanmayacaksa istenmez)

ae.Ortak almalarda da aynı evrak tamamlanır. (Tüm ortaklar için geçerlidir)

af.Ordu Büyükşehir Belediye sınırlarında en az 2 (iki) yıl ikamet etme zorunluluğu vardır.(İlk defa M ve D ticari plaka alanlardan istenir)

a g.Adli sicil kaydı. ( TCK’ nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227, 225, 226, 223, 105, 102, 141, 179, 157, 142 ve 5326 sayılı kabahatler kanunun 35. maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak)

ah.UKOME kararı ve ihale ile ilk defa toplu taşıma izin belgesi alan özel ve tüzel kişiler yukarıda belirlenen evrakları tamamlamak zorundadır.

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