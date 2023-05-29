2021/203 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/203 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|287.866,66
|1
|Taşıt
|04P6014 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , EU13255 Motor No'lu , NM0MXXTACMEU13255 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 95HP , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Beyaz , Araç ruhsatı bulunmadığı,Aracın Kontağının var olduğu,Motor ve aksamlarının yerinde olduğu,
Araç üzerinde yapılan gözlemlerde aracınarka sol çamurluğun çökük olduğu, keşifte aracın 34.144 kilometre yol yapmış olduğu,NM0MXXTACMEU13255 Şase numarası ile yapılan TRAMER kaydı sorgulamasında aracın hasarın bulunmadığı( Mesaj: (1/2) Sayın İlgili, Kayıtlarımıza göre ***3255 şasi nolu Ford Tourneo Courier kombi 1.6 TDCI 95 TITANIUM PL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamaktadır.)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:49
03/04/2023 (İİK m.114/4)