287.866,66

1

Taşıt

04P6014 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , EU13255 Motor No'lu , NM0MXXTACMEU13255 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 95HP , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Beyaz , Araç ruhsatı bulunmadığı,Aracın Kontağının var olduğu,Motor ve aksamlarının yerinde olduğu,

Araç üzerinde yapılan gözlemlerde aracınarka sol çamurluğun çökük olduğu, keşifte aracın 34.144 kilometre yol yapmış olduğu,NM0MXXTACMEU13255 Şase numarası ile yapılan TRAMER kaydı sorgulamasında aracın hasarın bulunmadığı( Mesaj: (1/2) Sayın İlgili, Kayıtlarımıza göre ***3255 şasi nolu Ford Tourneo Courier kombi 1.6 TDCI 95 TITANIUM PL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamaktadır.)