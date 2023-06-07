T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/23215 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23215 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 640.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34FKV089 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , Mondeo - Titanium Tipli , WF0DXXWPCDJT74629 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz ,Aracın; Manuel şanzıman, çelikjantlar, müzik çalar sistemi ve kumaş döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 50 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın muhtelif parçalarının çizik ve kırık olduğu, bunların bilirkişi raporunda detaylandırıldığı, aracın hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aracın ilk tescilinin ticari taksi olarak yapıldığı 16.08.2018 ile 01.09.2021 tarihleri arasında ticari taksi olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur.

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