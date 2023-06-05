T.C.

ARHAVİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/2 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Sulh Hukuk Mahkemesince satışına karar verilen 08BA771 plaka sayılı araç satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 830.500 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 08BA771 Plakalı, 2017 Model, Ford Marka, DM2 Tipli, HJ06739 Motor No'lu, Rengi Beyaz, aracın hasar durumu bulunmamakta, 84.475 km'de içi ve dışı iyi durumda, arka kapı döşemelerinde şişme deformasyon görüldü, arka bagaj kapısının sağ alt kısmının vuruk olup tamir gördüğü, lastiklerinin orta halde olduğu tespit edildi.

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