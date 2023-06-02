T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/3066 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3066 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 2.920.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06BDH447 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , Cargo 4142M Tipli , NM0MKXTP6MJS91071 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, lokal paslanmalar ve beton lekeleri olduğu, panjurda boya dökülmeleri olduğu, sağ orta dingil plastiği, sol ön tampon, sol ön çamurluk, sağ farın altı ve sağ basamaklarının kırık olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

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