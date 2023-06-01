T.C. SÖKE İCRA DAİRESİ

2022/926 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/926 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 317.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 09AEC856 Plakalı , 2020 Model , FIAT FIORINO Marka , 552837757025452 Motor No'lu , ZFA22500006S92707 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 69.006kmde.düz vites, DİZEL / 70, 1248 silindir hacimlidir. Araç lastikleri iyi durumdadır. Aküsü iyi durumdadır. Kaportada kullanıma bağlı küçük çizikler vardır. Ön tamponun sağında sürtünme izi vardır. Aracın arka koltukları vardır, emniyet kemeri takılıdır, çift sürgü kapılıdır, kapılar ve arka kısım camlıdır.Araç SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) Tramer kayıtlarında; aracın geçmiş kaza kaydı yoktur.

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