T.C. BODRUM

2. İCRA DAİRESİ

2023/22 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 550.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 48 AHA 871 Plakalı Fiat marka, ticari adı Egea, Tipi Egea Sedan S2 Urban 1,4 Fire 9 ,otomobil , Model yılı 2021 , kırmızı renk,yakıtı benzin ,manuel vites ,kullanım amacı yolcu nakli - hususi ,silindir hacmi 1.368 cm3 ,Km bilgisi29.455 Km ,motor no okunamadı ,Şase No : ZFA35600006V19417 , Sağ arka tamponda ve sağ arka çamurluk uç kısmında çizik ve boya atması vardır. Sağ ön kapı alt ön kısmında çizik vardır. Sol arka kapıda çizik vardır. Muhtelif irili ufaklı çizikler mevcuttur. Kontak anahtarı vardır. Ruhsatı yoktur. Stepne var, kriko vardır. Lastikler iyi durumdadır.Jantlar iyi durumdadır. Koltuklar ve iç aksam iyi durumdadır. Araç çalışır durumda olduğu, mekanik ve elektriksel aksamın çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. Orijinal teyp vardır.

Artırma Bilgileri