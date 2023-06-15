T.C.MERSİN1. İCRA DAİRESİ

2023/166 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/166 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 520.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 33AIK681 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 263 Tipli , 552804449293115 Motor No'lu , ZFA26300006V37702 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının mevcut olduğu, çalıştırılarak göstergesinde 46.804 km de olduğu,Dış kısmı kaportasında muhtelif çizikler, ön tamponun kırık, sağ sis farı yuvasını parçalanmış, sol arka kapı ve sol arka çamurlukta sürtme izlerinin olduğu, yanlarda firma yazı ve telefo numaralarının bulunduğu,Boya kalınlık ölçümlerinde; motorkapulunda boya kalınlıklarının normal değerleri üzerinde olduğu ,bu ölçümler bilgi amaçlı olup, dolaysıyla bu parçanın boyalı olduğu, İç kısmında göğüs ve eklentilerinin normal, koltuk döşeme ve kaplamasının norm: MP3,AUX , radyolu, klimali olduğu,Sağ lastiklerin inik, sol arka lastiğin (3017) yıpranmış, diğer lastiklerin (2721)%40 kullanılabilir, stepnesinin, mekanik aksamı ve elektrik aksamının mevcut olduğu,5 koltuklu,yük nakli hususi kamyonet olduğu

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