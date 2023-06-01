T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1355 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1355 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, EyüpSultan İlçe, Alibeyköy Mahalle, Kemerburgaz Mevkii, 277 Ada No, 5 Parsel No, 32/188 Arsa Payı/Payda, 188,74 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 84m2 alana sahiptir.Adresi : Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Üçgül Sok. Dış Kapı No:6 Zemin Kat. 2 Bağımsız Bölüm, 3 Kapı Nolu Daire Eyüp / İSTANBUL

İmar Durumu: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğütarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 02.11.2022 tarih, 95574 sayılı imar durum belgesine göre; Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 277 ada 5 parsel sayılı taşınmaz 19.03.2005 t.t.'li Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda H=12.50mt TAKS=0.43 yapılanmalı Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI", "3194/SAYILI YASANIN GEÇİCİ 16. MADDESİ GEREĞİ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMİŞTİR.(18/06/2020-11491 YEV.)" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 13:30

25/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.