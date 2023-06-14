T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ

2022/11020 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11020 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 124.333,33 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları:

28.12.2022 Tarihinde 04 DD 252 plakalı aracın; Ağrı çevre yolunda bulunan Ağrı Nurani Yediemin Açık Oto parkına gidilerek, aracın park halinde olduğu görülmüş ve araç ile ilgili aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir.

a. Aracın ruhsat bilgilerine göre teknik özelikleri;

Aracın Plakası : 04 DD 252 Aracın Markası : DACIA LOGAN Aracın Model yılı : 2010 Kasa Tipi / Kapı Sayısı : Station Wagon / 4 Şase Numarası : UU1KSD8F543159627 Motor No : K7MF710UE87444 Rengi : Beyaz Serisi : LOGAN MCV AMBIANCE 1.6 (7 KISI) Silindir Hacmi : 1598 cc Motor Gücü : 90 hp (66 kw) / 5.500 rpm Maksimum Tork : 128 Nm / 3.000 rpm Yakıt Depo Hacmi : 50 lt Model : 1.6 MCV Ambiance Şanzıman : Manuel 5 Vites / Önden Çekiş Motor ve yakıt Tipi : Benzin-LPG / 4 silindir. Koltuk Sayısı : 4 Koltuk (mevcut durumu) Bagaj Kapasitesi : 480 lt Net Ağırlık: : 1165 kg Lastik Ölçüleri : 195/65 R15 Kullanım amacı : Yolcu nakli – Hususi

b. Araç üzerinden yapılan gözlemlere göre, aracın hasar durmu ile ilgili aşağıdaki tespitler yapıldı.

Aracın ruhsat ve kontağının bulunmadığı, 28.12.2022 Tarihindeki keşifte aracın 19.10.2019 tarihinde çevre yolunda bulunan Nurani oto yediemin açık oto parkına teslim edildiği, Araç çalışmadığından dolayı aracın kilometresinin tespit edilemediği, Aracın sağ arka davlumbazın çökük olduğu, Ön cam çatlak olduğu, Motor kaputunda lokal boyaların kalktığı ve paslanmaların bulunduğu, Arka tampon sol tarafından çatlak olduğu, Arka sol kaportanın darbeli ve çökük olduğu, Sağ ayna camı kırık olduğu, Tekerlerin yazlık ve 4 tekerinde patlak olduğu, Sol bagaj kapısının sol üst kısmında lokal paslanmanın olduğu, Atiker marka 40 litrelik tam silindirik LPG tüpünün aracın bagaj kısmına montajlı olduğu,

Sol Marşpiyelde ezilmenin bulunduğu, 04 DD 252 plaklı aracın TRAMER kaydı sorgulamasında aracın 5 adet kazaya karışmış vetoplam hasar kaydının 5.734,00 TL olduğu, (Mesaj: (1/2) Sayin Ilgili, Kayitlarimiza gore ***9627 sasi nolu DACIA LOGAN MCV AMBIANCE 1.6 (7 KISI) markali arac 5 adet kazaya karismistir. KZ1: 17/11/2015 Carpma KZ2: 21/01/2011 KTT-Carpma KZ3: 20/11/2010 Park Halinde Carpilma 4.713,00 TL KZ4: 26/07/2010 Carpisma 1.021,00 TL KZ5: 24/07/2010)

KANAAT ve SONUÇ:

Tespite konu olan 04 DD 252 plakalı aracın yerinde yapılan gözlemlere göre, aracın çalışmadığı ve aracın kullanılamaz durumda olabileceği,

Araç üzerinde yapılan gözlemlerde; aracın toplam hasar kaydı (5.734,00 TL olduğu), hali hazırdaki durumu, hasar kaydından dolayı araçta meydana gelen değer kaybı ve piyasadaki fiyat dalgalanmasını dikkatte alındığında aracın yaklaşık olarak rayiç bedelinin 124.333,33 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

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