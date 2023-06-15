T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2020/19075 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/19075 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 120.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06 DM 1765 Plakalı, 2012 Model, DACIA Marka, K9KK7R082585 Motor No'lu, UU1USDUK545595383 Şasi Nolu