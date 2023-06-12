T.C.İSTANBUL ANADOLU19. İCRA DAİRESİ

2022/264 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/264 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 260.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34LR5441 Plakalı , 2016 Model , CITROEN Marka , D Tipli , 10JBFM0255438 Motor No'lu , VF7DD9HP0GJ687930 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , İstanbul 31 icra müdürlüğünün 2022/21251 esas sayılı dosyasından talimatla müdürlüğümüz talimat sayılı dosyasından satışa çıkarılan araç; 34 LR 5441 plaka sayılı, 2016 model, Citroen marka, sedan-C-Elysee-1.6 Hdı Attraction tipli, otomobil cinsli, beyaz renk, 1560cc(1.6 hdi), manuel vites, dizel yakıt tipli, ön ve arka plaka mevcut, manuel şanzuman, led far, sis farı, radyo teyp, kumaş döşeme, elektrikli ön, arka ve yan camlar, manuel klima, CD çalar, deri direksiyon donanımlı, aracın ön kaputunda, ön ızgarasında, sol ve sağ omzunda, bagaj kapağında, tavanda, sol ve sağ çamurlukta, sol ve sağ ön kapıları ile arka kapısında çizik, göçük, boya atmaları, boya yırtılmaları ve hafif paslanmalar mevcuttur, aracın ön ve arka tanponu hasarlıdır, aracın ön sileceklerinin değişmesi gerektiği arka sağ aynasının kırık olduğu, aracın lastik ve jantlarının kullanıma elverişli olmadığı ve değişmesi gerektiği, aracın diğer parçalarında da aracın kullanıma bağlı olarak muhtelif parçalarının çizik olduğuve araç içi malzemelerde kullanımdan kaynaklı aşınma ve soyulmaların bulunduğu, aracın anahtarı olmadığından araç içi aksesuar ve ekipmanların mevcut durumu sadece dışarıdan bakılmak suretiyle bilirkişice incelenmiş olup ayrıca anahtar olmadığı için motor, mekanik ve elektrik aksamında tespit yapılmamıştır. aracın bilirkişice göz ile sağlanan kontrollerinde eksik, sökülmüş parçasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Aracın hazır bulunduğu Yed-i Emin Deposu: Pendik Vip Yediemin Otoparkı, Kurna Mahallesi, Aşina Sokak, No:16 Pendik/İstanbul

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