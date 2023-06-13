T.C.SİMAV İCRA DAİRESİ

2019/294 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/294 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.450.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 41kb245 Plakalı , 2017 Model , BMW Marka , 22875050 Motor No'lu , WBAJA3108JBC50965 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1597cm3 , Rengi Beyaz , ARAÇ BİLGİLERİ Plakası 41 KB 245 Markası BMW Tipi 520 İ Modeli 2017 Şasi NoWBAJA3108JBC50965

Motor No22875050 Renk Beyaz Cinsi OTOMOBİL Şanzıman Tipi Otomatik Silindir Hacmi1597 cm3 Kasa Tipi Sedan

Artırma Bilgileri