T.C. ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ

2022/9593 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9593 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.100.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35GE1715 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 3L Tipli , A274K224 Motor No'lu , WBA8D5100GK752313 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , 35GE1715 PLAKALI, BMW MARKA, MOTOR NO: A274K224, ŞASİ NO: WBA8D5100GK752313 TİCARİ ADI : 320İ Efficien Dynamics KOLTUK SAYISI: 5 (Sürücü Dahil) KULLANIM ŞEKLİ : HUSUSİ SİLİNDİR HACMİ:1598 CİNSİ/TİPİ:OTOMOBİL RENGİ : GRİ (Metalik) MODEL YILI: 2016 ; Aracın ANAHTARI Var RUHSATI Yok ; Km.si : 115.817 ; Bilirkişi raporuna göre: Arka tamponun sağ köşesi kırık, Lastikleri iyi durumda, Koltuk döşemeleri ve tavan kaplamaları çok iyi durumda olduğu hususları tespit edildi.

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