T.C. KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ

2021/32234 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/32234 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 725.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 38AEK377 Plakalı , 2015 Model , BMW Marka , 3L Tipli , A567J948 Motor No'lu , WBA3J9100FP983935 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kırmızı , Anahtar ve ruhsatı yok, 173.964 km. ye yakın bir değerde olduğu belirtilmiştir. Otomobilin deri koltukları iyi durumda, göğüs, gösterge, vites kolu ve direksiyonu temiz ve iyi görünümünde, teybi ve kliması mevcut, sunroofu mevcut, iç döşemeleri oldukça temiz ve iyi halde, ön çamurluklarda, ön tamponda, sağ arka kapıda, arka tamponda küçük ebatlı çizikler olduğu görülmüştür, Genel manada aracın boya ve kaportası iyi durumdadır. Lastiklerin yanak durumu ve diş kalınlıkları vasattır. Aracın kapıları kilitlidir. Aracın kaputu açılamadığından aracın motoru, motor numarası ve şase numarası görülememiştir. Aracın şase numarası ve motor numarası dosyadan yazılmıştır. Aracın motorunda ve görülemeyen kısımlarında başka bir hata, eksik veya hasar olup olmadığı bilinmemektedir. Araç Güven Yedieminlik Otoparkı- Kayabaşı Mahallesi 6185. Sokak No:100 Galericiler Sitesi Karşısı Kocasinan/Kayseri adresinde olup talipliler bu adreste görebilirler.

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