T.C. BİSMİL İCRA DAİRESİ

2022/691 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti: 1.443.212,09 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34rd5982 Plakalı , 2017 Model , AUDI Marka , DET178402 Motor No'lu , WAUZZZF47JA051838 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 28.11.2022 tarihli bilirkişi raporuna göre ;

Marka AUDI

TİPİ A4 2,0 TDI QUATTRO 190

HP

Plaka 34 RD 5982

YAKIT DİZEL

Model 2017

KULLANIM AMACI GAYRİ TİCARİ

Cinsi OTOMOBİL

VİTES TÜRÜ OTOMATİK

Şase No WAUZZZF47JA051838

RENK BEYAZ

K.Anahtarı YOK

RUHSAT YOK

34 RD 5982 plakalı aracın özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Araç üzerinde incelemeler sonucunda;

Aracın kontak anahtarı olmadığından, aracın yürüyen aksamı ve mekanik aksamı kontrol edilemedi. Aracın

arka sağ ve sol stop lambaları yok, arka tampon yok, araç sağ ve sol dikiz aynaları yok, aracın dört kapısı yok,

aracın bagaj kapısı yok, stepne lastiği yok, aracın ön sol ve şoför koltuğu yok, motor kaputu yok, ön tampon

yok, sağ ve sol farlar komple yok,araç içinde deformeler mevcut, motor beyni yok, akü yok, aracın dört

lastiğinin de % 50 kullanılabilir durumda olduğu, kaportasının muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir.

Not:Araç Serçeler mah. Mollafeyat mah. no 12 Bismil/ Diyarbakır adresinde bulunmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer alan bilirkişi raporunda mevcuttur.

Not : Araç eksik parçalı araç olup ;

Eksik parçalı araçların tescili yapılırken Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı gereğince ; Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği ve Araç İmal , Tadil ve Montaj Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacak aracın trafiğe çıkacak hale getirme yükümlülüğünün , ihale alıcısına ait olduğu satışı yapılacak olan araç ile ilgili olarak satıştan sonra müdürlüğümüzce düzenlenecek tescil belgesinde ; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı genelgesi gereği aracın eksik bulunan parçaları belirtilmek sureti ile söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların yasal yollardan elde edildiğinin belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemi yapılması , eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi hususuyla ilan olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:46

Satış şartları:1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11-%1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)18/04/2023