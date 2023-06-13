T.C. KAYSERİ BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/2484 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2484 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.250.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06FM6651 Plakalı, 2010 Model, AUDI Marka, A8 Long 3.a TDİ Quattro Tipli, EGM0600M0T001890 Motor No'lu, WAUZZZ4E8AN000286 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah renkli otomobil

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