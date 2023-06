T.C. SİVAS İCRA DAİRESİ

2020/12156 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/12156 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 811.283,70 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: Bilirkişi tarafından yapılan incelemede;

34 UB 8055 plaka sayılı AUDI marka aracın anahtarının mevcut olmadığı, araca ait ruhsatın mevcut olmadığı, aracın renginin beyaz olduğu tespit edilmiştir. Aracın 2015 model yılına sahip AUDI marka, A5 SPORTBACK tipi, dizel yakıtlı otomobil üzerinde yapılan incelemelerde aracın komple boyalı olduğu, aracın parçalarının sökülmüş olduğu ve mahalde bulunmadığı görülmüş olup, araç yürür durumda değildir. Aracın gösterge paneli olmadığından kilometre tespiti yapılamamıştır. Aracın doğru araç olduğu şasi numarasından yapılan kontrolle sağlanmıştır. Araç üzerinde olması gereken ve gözle görülerek tespit edilebilen eksik olan parçalar;

* Vites kutusu, Kavrama- Debriyaj Seti, Ön Sağ ve Sol Farlar, Arka Sağ ve Sol Stoplar, Ön Sol Kapı Döşemesi, Arka Sağ Kapı Döşemesi, Arka Yolcu Koltuğu,Akü, Torpido Sağ ve Sol Yan Kapakları, Direksiyon Alt Kaplaması, Torpido Gözü, Far Anahtarı, Yakıt Depo Kapağı, Sağ ve Sol Ön Koltuk Arka Kapağı, Stepne, Gösterge Paneli, Multimedya Ekranı, Concert Ana Ünite, Orta Havalandırma Kanalları, Klima Kumanda Paneli, Orta Konsol Kumanda Paneli, Bagaj İçi Döşeme Kapaklarıdır. Aracın yürür vaziyete gelmesi için bu parçaların tamamlanması gerekmektedir.

ARACA AİT BİLGİLER:

* PLAKASI : 34 UB 8055

* MARKASI : AUDI

*TİPİ : A5 SPORTBACK

*MODEL YILI : 2015

*KULLANIM AMACI: YOLCU NAKLİ/HUSUSİ

*CİNSİ : OTOMOBİL

*RENGİ: BEYAZ

*MOTOR NO :CGL485388

*ŞASE NO : WAUZZZ8T5GA001873

*YAKIT CİNSİ: DİZEL

*SİLİNDİR HACMİ: 1968 CM3

*MOTOR GÜCÜ : 130 KW

*KOLTUK ADEDİ : 4+1 ( SÜRÜCÜ DAHİL)

*AZAMİ YÜK AĞIRLIĞI:2090 KG

* KİLOMETRESİ: KEŞİF SIRASINDA TESPİT EDİLEMEMİŞTİR.

Artırma Bilgileri