T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2022/2721 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2721 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 900.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34NT0057 Plakalı , 2018 Model , AUDI Marka , CVN072447 Motor No'lu , WAUZZZF59JA085952 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Yapılan kontroller neticesinde aracın 34 NT 0057 plakalı olduğu fakat plakasının üzerinde olmadığı, AUDI A5 SPORTBACK 1.4 TFSi Otomobil, sunrooflu, WAUZZZF59JA085952 şasi numaralı, benzin yakıtlı araç olduğu tespit edilmiştir. Aracın üzerinde yapılan detaylı kontrolde anahtarının olmadığı, ruhsatının olmadığı,lastiklerinin diş derinliğinin ön:5m, arka:5mm olduğu (standart lastik diş derinliği 1.6-8mm arasındadır), aracın anahtarı olmadığı ve eksik parçaları olduğu için çalışır durumda olup olmadığının bilinmediği, kilometresinin belli olmadığı, MOTORUN YERİNDE OLDUĞU, sağ ön çamurluğun hasarlı olduğu, muhtelif eziklerin ve çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.Aşağıdaki parçaların eksik olduğu; Kaputun olmadığı, Ön tamponun olmadığı, Ön panjurun olmadığı, Sağ-sol önfarların olmadığı, Sağ-sol yan aynaların olmadığı, Sol ön kapının olmadığı, Sol arka kapının olmadığı, Sağ ön kapının olmadığı, Sağ arka kapının olmadığı, Sol ön koltuğun olmadığı, Sağ ön koltuğun olmadığı, Arka yolcu koltuğunun olmadığı, Hava filtresi komplesinin olmadığı, Aracın iç taban döşemesinin olmadığı, Orta konsolun olmadığı, Vites konsolunun ve vitesin olmadığı, Arka bagaj iç döşemesinin olmadığı, Direksiyonun olmadığı, Kilometre/devir göstergesinin olmadığı, Aracın ön göğüs kısmının olmadığı, Klima difüzörlerinin olmadığı, Ses ve görüntü sisteminin olmadığı, Klima gösterge panelinin olmadığı, Torpidonun olmadığı, İç aydınlatmaların olmadığı, Sunroof kontrol panelinin olmadığı, Sürücü ve yolcu hava yastıklarının olmadığı, Arka sağ-sol stop lambalarının olmadığı, Far düğmesinin olmadığı,

Sinyal ve silecek kollarının olmadığı, Arka/orta klima difüzörlerinin olmadığı, Tespit edilmiştir. Aracın durumu göz önüne alınarak,konusunda uzman galericilerden ve özel servislerden görüş alınarak, internet siteleri üzerinden satılık emsal araçların satış bedelleri incelenerek aracın piyasa rayiç değerinin 900.000,00TL (DokuzYüzBinTL) olacağı kanaatiyle, rapor beyan edildiği görülmüştür.

NOT: ARAÇ EKSİK PARÇALIDIR.

NOT: ARAÇTA DEPREM DOLAYISI İLE HASAR BULUNMADIĞI BELİRLENMİŞTİR.

ARACIN BULUNDUĞU YER: ASLAN 3 YEDİEMİN OTOPARKI, SANAYİ MAH. 60350 NOLU SOK. NO:2 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

!!! DİKKAT: Satışa çıkarılan araçların yedieminin bulunduğu adreste ihaleye katılacaklarca görülmesinin ihaleye katılacakların menfaatlerine olduğu, araçları gördükleri hali ile alacakları, ayrıca kullanılmış, sıfır araç niteliği taşımayan araçların cebri icra yolu ile satışlarının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun kapsamında olmadığı ve satış sonrası olabilecek menfii durumları baştan kabul etmiş oldukları ile Müdürlüğümüzün bu hususta sorumlu tutulamayacağı hususu ihtar olunur.

Adalet bakanlığı personel genel müd.nün 23.03.2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı EKSİK PARÇALI ARAÇLARA ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

!!!DİKKAT: AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİYLE ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜD.NÜN 23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI NEDENİYLE ARACIN EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL YOLLARDAN FATURA KARŞILIĞI TEMİN EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI,SATIŞA ÇIKARILAN ARACIN YEDİEMİNİN BULUNDUĞU ADRESTE YADA SATIŞ MAHALLİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN İHALEYE KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE YUKARIDA BELİRTİLENŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞSONRASI OLABİLECEK MENFİİ DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTA SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR...

Artırma Bilgileri