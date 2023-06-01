T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/2439 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2439 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 816.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34ENL739 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , A4 2.0 TDI 150 HP Multitronic Tipli , WAUZZZ8K8FA118885 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, sağ- sol arka çamurluk ağızlarında ufak boya dökülmeleri ve paslanma olduğu, arka tamponu sağ taraftan yerinden çıktığı, ön ve arka tamponlarda boya dökülmeleri ve sürtünme izleri olduğu, sağ marşbiyeli, sağ ön ve arka kapılarda ezikler olduğu, ön ve arka tamponlarda, sağ dış stop lambası ve sağ ayna camında kırık olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

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