T.C.BURSA3. İCRA DAİRESİ

2023/1867 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1867 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 547.500,00

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 16TAT19 Plakalı , 2012 Model , AUDI Marka , CAYR52245 Motor No'lu , WAUZZZ8P0DA027201 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , AYRINTILI BİLGİYE EKLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Artırma Bilgileri