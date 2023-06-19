T.C. KIZILTEPE İCRA DAİRESİ

2023/473 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/473 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 950.000

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 11ABB315 Plakalı , 2021 Model , TOYOTA Marka , TOYOTA C-HR 1,8 Hybrid Flame E-CVT Tipli , 2ZRW673640 Motor No'lu , NMTK33BX90R115297 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Hybrid , Vites Tipi Yarı otomatik , Motor Hacmi 1798cm3 , rengi Gri (elmas gümüş). anahtarı var, ruhsatı yok. Yakıtı Hybrid -72kw, Motor Silindir Hacmi 1798, Kullanım amacı hususi, Kilometre:68.171, Aracın kaportasında çizikler mevcut ve arka tampon kısmi hasarlı. Donanın, lastiklerin durumu, iç döşeme durumu,motor, yürüyen mekanik aksanı ve camı normal. (Geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Artırma Bilgileri