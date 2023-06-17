T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2023/6 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeri: 705.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34AAG503 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka , 1.4 D-4D TOUCH DIESEL Tipli , 1NDJ350297 Motor No'lu ...

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