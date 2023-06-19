T.C. KARŞIYAKA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 730.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35aac281 Plakalı , 2017 Model , PEUGEOT Marka , C Tipli , 10JBHE3021217 Motor No'lu , VF3CUBHYMHY172070 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , 35 AAC 281plaka nolu, aracın dış boyasının iyi durumda olduğu, Aracın aküsü bitik, kilometresi 22.038 olduğu, dış kaportasında değişen kısımların bulunmadığı, Araç lastiklerinin iyi olduğu, koltuklarının yıpranmamış olduğu, görülmüştür. Cahar Dudayev Bulv.Yalı Mahallesi Mavişehir Soyak Optimus 6523 Sokok No. 30 A1 Blok kapalı otoparkındadır..

KDV Oranı: % 1 Artırma Bilgileri