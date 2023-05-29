Örnek No: 54*
T.C.
TUNCELİ (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
2022/7 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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330.000,00
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1
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Taşıt
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34 ZP 6895 Plakalı, 2014 Model, VOLKSWAGEN Marka, POLO 1.4 TDI BMT 90 PS COMFL Tipli, CUS049671 Motor No'lu, WVWZZZ6RZFY176113 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, 34 ZP 6895 plakalı VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI tipi otomobil araç Aracın teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir. Araç Plaka No: 34 ZP 6895Araç Rengi BEYAZ Tescil Tarihi : 25.12.2014 Aracın Markası: VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI-COMFORTLINEY akıt cinsi: DİZEL Model Yılı :2014 Kilometre Endeksi: 113326 Km Silindir Hacmi :1422 cc -66 kW Cinsi : OTOMOBİL-HATCBACK Vites Kutusu : MANUEL Kullanım Şekli : YOLCU NAKLİ-HUSUSİ Şase Numarası : WVWZZZ6RZFY176113 Koltuk Sayısı: 5 (Sürücü dahil) 1-Aracın akü bataryası de-şarj durumunda olduğundan aracı çalıştırılma olanağı bulunamamıştır. Bunun sonucu olarak aracın motor ve yürüyüş aksamında herhangi bir sorunun olup olmadığı yönünde tespit yapılamamıştır. 2-Araç üzerinde bulunan dört adet lastik tekerin ekonomik ömrü tamamlanmıştır. Bununla beraber araç uzun süre park halinde olması nedeniyle lastik tekerlerin dairesel olan geometrik hatlarının mevcut durumu elips şeklini alabilmesi mümkün görülmektedir.3-Aracın gösterge panelindeki kilometre endeksi 113326 km olarak tespit edilmiş olup gösterge panelindeki rakamsal değer fotoğraflanarak rapor ekinde sunulmuştur.4-Araç üzerindeki şase numarası ile ruhsattaki şase numarasının birebir örtüştüğü yapılan kontrol sonucu tespit edilmiş olup bu durum fotoğraflanarak rapor ekinde sunulmuştur. 5-Aracın kaporta aksamına ait geometrik hatlarının paralellik durumu model yılı ile uyumlu olduğu ve kaporta aksamında fiziki olarak herhangi bir sorunun bulunmadığı tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 10:25
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:25
(İİK m.114/4)