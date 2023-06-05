T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ

2019/504 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/504 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 677.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 43hk289 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , 2EKZ Tipli , CKU038443 Motor No'lu , WV1ZZZ2EZD603 ...

Artırma Bilgileri