T.C. ÇAL İCRA DAİRESİ

2018/204 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/204 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 140.000 TL

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 20NA101 Plakalı , 2012 Model , PEUGEOT Marka , C Tipli , 10FDBW0407760 Motor No'lu , VF3CC8HP0CW1115 30.03.2023 keşif günü Müdürlüğünüz ile birlikte 20 NA 101 plakalı aşağıda bilgileri verilen araç Çal Yediemin Otoparkında görülmüş, incelenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve notları alınmıştır. Aracın kontak anahtarı (kırık) mevcut olup ruhsatı yoktur. Araç kazalı durumda olup çalışır halde değildir. Ön kaput aracın altında kullanılmaz durumdadır ve sol ön çamurluk yoktur. Sol ön kapı, sol arka kapı, sol arka çamurluk ve sağ ön çamurluk hasarlıdır. Sağ ön kapı ve sağ arka kapıda derin çizikler vardır. Ön cam kırıktır. Hava yastıkları patlamıştır. Hava yastıkları patladığı için konsol (göğüslük) kötü durumdadır. Sol ön teker ve amortisörü yerinde olmayıp aracın arka koltuğundadır. Aracın beyni ve elektrik kablolarında kırıklar vardır. Şanzımanda yağ kaçağı tespit edilmiştir. Araç çalışmadığı için kilometre okunamamıştır. Şase numarasından hasar sorgulamasında ise 4 adet kazaya karıştığı çıkmıştır. [KZ1: 13.03.2014 Ağır Hasarlı; KZ2: 12.02.2014; KZ3:30.01.2014; KZ4:02.01.2014] Aracın kazası göz önüne alınarak mevcut hali ile aynı marka, model ve benzer denkliteki araçların piyasa değerleri araştırıldığında aracın piyasa değerinin 140.000,00 TL (yüzkırkbintürklirası) olduğu tespit edilmiştir. 20 NA 101plakalı aracın piyasa değeri 140.000,00 TL dir.

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