T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

2023/29 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 385.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 48 R 6766 Plakalı, 2012 Model, OPEL Marka, OG-A Tipli, A20DTH17850973 Motor No'lu, W0LGT5GM3C1072156 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1956cm3, Rengi Siyah, Ticari adı İnsignia Limosine NB, kilometresi 250,396

Aracın Genel Durumu:

Tespit konusu ikinci el araç üzerinde çıplak göz ile yapılan bilirkişi incelemesinde araca ait kontak anahtarı olduğu, aracın sağlam çalışır durumda olduğu, kilometresinin 250.396 olduğu, araca ait tescil belgesi (ruhsat) olduğu, kaporta aksamın sol ön ve arka kapılarda çizikler olduğu, arka bagaj kapısında ve arka tampon üzerinde çizikler olduğu, boya ve döşeme aksamları olduğu, dış lastikler yıpranmş durumda olduğu, yıpranma oranın %20 civarında olduğu tespit edilmiştir.

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