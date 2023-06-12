T.C. ERZURUM 5. İCRA DAİRESİ

2023/28 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 584.700 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34 FBM 385 Plakalı, 2012 Model, MERCEDES-BENZ Marka, SPRINTER 315 CDI E Tipli, 65195531316687 Motor No'lu , WDB9066351S729288 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Gücü 153HP, Motor Hacmi 2143cm3, Rengi Beyaz, Dosyamıza sunulan bilirkişi raporuna göre satış konusu araç Minibüs-CA tek katlıdır. Aracın iç kısım incelemesinde; 16+1 koltukludur. Manuel 5 İleri viteslidir. Anahtarı var ruhsatı yoktur. Araç içerisindeki koltukların yıpranmış ancak sağlam olduğu, pencere perdeleri, taban ve tavan durumunun iyi olduğu görülmüştür. Cd çalarlı radyosu vardır. Araç sanrufludur. 374.912 kilometrededir. Torpidosu ve göstergeleri sağlam durumdadır. Aracın dış kısım incelemesinde; ön lastiklerinin %40, arka lastiklerinin %20 kullanılır durumda olduğu, ön siper camının çatlak olduğu, diğer tüm camlarının sağlam olduğu, sağ dikiz aynası üzerinde bulunan sinyal lambası ve dikiz ayna arka bakalitinin kırık olduğu, aracın sağ ön çamurluğunun ve ön tamponun darbe sonucu hasarlı olduğu ve değişmesi gerektiği, haricinde aracın kaporta ve boya genel durumunun iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. Araç kıymet takdiri esnasında çalıştırılarak kontrol edilmiş, motor, şanzıman ve diğer mekanik aksamında kullanıma engel herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir. Tespit edilenler hariç gizli ayıbın olup olmadığı bilinmemektedir. Aracın mevcut hasar masrafları toplamı bilirkişi tarafından 15.300,00-TL. olarak tespit edilmiştir.

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