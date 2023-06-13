T.C. ZİLE İCRA DAİRESİ
2023/47 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti: 600.000 TL.
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34CZF309 Plakalı , 2012 Model , KIA Marka
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:08
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:08