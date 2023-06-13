T.C. ZİLE İCRA DAİRESİ

2023/47 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 600.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34CZF309 Plakalı , 2012 Model , KIA Marka

Artırma Bilgileri