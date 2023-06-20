T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2020/9 TEREKE

Terekenin T.M.K. nun 612.ve İİK 180.maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mal muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışa teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 19.Sulh Hukuk Mahkemesi 2020/9 Tereke sayılı dosyası için açılan Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR 23 0001 5001 5800 7314 9620 73 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesinin şart olduğu, %1 KDV ve Damga Vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin mahkeme dosyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyen talepliye gönderileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları ilan olunur.Satışa konu mal/eşya aşağıda yazılı adreste yediemin muhafazasında bulunmaktadır.İhaleye katılmak isteyenler bu adrese giderek malı görüp incelemeyi yedieminden talep edebileceklerdir.Malın Bulunduğu Adres: Hisar Yediemin Otoparkı-Ziyagökalp Mah. Milas Cad. 8 Başakşehir,İSTANBUL)Satışa çıkarılan malın satışı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 19.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. İsteyen talipli, Batı Mah.Hatboyu Cad.Atasagun Apt.N:20/4 Pendik/ISTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL (Tel:0530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.



İhale Tarihi 03.07.2023 tarihi 14.00-14.10 saat İhale Yeri İstanbul Anadolu 19.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-Kartal/İSTANBUL

Takdir Edilen Değeri : 120.000 TL.

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

34 DH 4017Plakalı,G4EA5T019807 Motor no,NLHCG41FP6Z100099 Şasi no, Hyundai Marka 2006 Model Accent Admire 1.3 tip, Benzinli, manuel vites Araç çalıştırılamadığı için km ve motor kontrolü yapılamamıştır. Uzun süre kullanılmadığı için motor ve mekanik kısmı bakımsız Sol arka stop lambası, sol arka çamurluk ön tampon sağ arka kapsı ve ön cam hasarlı teyip yerinde yok,iç döşemesi yıpranmış kontak anahtarı bulunmamaktadır.