T.C. KARS

1. İCRA DAİRESİ

2017/100 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/100 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 150.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 36 AL 173 Plakalı , 2005 Model , HYUNDAI Marka , STAREX CRDI FULL OTO. Tipli , D4CB4809081 Motor No , NLJWWH7JP5Z050083 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri