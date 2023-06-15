T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

2022/15127 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/15127 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. ARACIN BULUNDUĞU YEDİEMİN OTOPARKI: Merkez mah. Eski Edirne ast. Cad.No:20-22 Gaziosmanpaşa / İstanbul

Muhammen Kıymeti: 800.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34EEP33 Plakalı , 2002 Model , RENAULT Marka , MEGANE DYNAMIQUE Tipli , R048744 Motor No'lu , VF1LA1 ...

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