İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve kontenjanları araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında çeşitli kadrolara 335 sözleşmeli personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı 7 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatına alım yapılacak. Adaylarda KPSS puan şartı aranırken başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar belli oldu. Büro personeli, avukat, tercüman, tekniker, arşiv uzmanı, destek personeli ve diğer kadrolar için şartlar duyuruldu.156 büro personeli, 117 çağrı karşılama personeli alımı yapılacak. Peki İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, alım yapılacak kadrolar ve personel alımı ilanı İçişleri Bakanlığı, KPSS puan şartıyla birlikte lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı gerçekleştirecek. Toplam 335 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınlandı. İlanda alım yapılacak kadroların özel ve genel başvuru şartları, hangi kadrolara alım yapılacağı ve iller yer aldı. Başvuru işlemleri, internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaatta bulunmasına gerek bulunmuyor. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Alım yapılacak personel toplam 28 ilde değerlendirilecek. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte, yayınlanan ilanın detayları… İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar www.icisleri.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan “Duyurular” bölümünden yayınlanacak “ İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” adresi üzerinden elektronik olarak başvurularını iletecek. Başvuru işlemleri e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı kontenjanları belli oldu. Buna göre Taşra Teşkilatında 156 büro personeli, 117 çağrı karşılama personeli 16 destek (temizlik) personeli, 4 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik Elektronik Teknikeri, 1 Avukat, 1 Arşiv Uzmanı kadrolarına yapılacak. Merkez Taşra Teşklatı’nda ise 13 Büro personeli, 5 Avukat, 2 Psikolog, 9 Mühendis, 2 Destek Personeli ( Temizlik) 1 Arşiv Uzmanı, 1 Harita Teknikeri, 1 Grafiker,1 Mütercim Tercümanı kadrolarına yapılacak. Alım yapılacak illere görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1- 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

c) Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri, yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.