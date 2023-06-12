Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamanın devamında; Operasyon kapsamında; sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüpheli şahsa yönelik 12 Haziran 2023 tarihinde operasyon icra edildiğini, operasyon neticesinde; 8 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınmış olup 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.