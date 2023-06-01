İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu; 2023 yılı içerisinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 48'e yükseldi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002-2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye e Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu; 2023 yılı içerisinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 48'e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. YENİGÜN HABER MERKEZİ