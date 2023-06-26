İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tendürek Jandarma Üs Bölgesini ziyaret ederek, görev yapan askerlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kurudere Hudut Karakolumuzu ziyaretimizde sınır kapılarımız ve Optik Kulelerde incelemelerde bulunduk. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı en başta sınır güvenliğimizden geçiyor. Başta terör ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere sınır güvenliğimizin her santiminden sorumlu olan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. #TürkiyeninHuzuru

Kutsal vatan toprağımızın bu en güzide köşesinde, 3.305 rakımlı Tendürek Jandarma Üs Bölgesinde görev yapan kahramanlarımızla bir araya geldik. Kireçtepe’den Gabar’a, Cudi’den, Tendürek’e kadar semaya uzanan tepelerde, aşılamaz denilen geçitlerde, vadilerde, hudut boylarımızda hep sizlerin ayak izleri, hep Şualı Ay Yıldızın gölgesi var Aziz Milletimiz sizlerle gurur duyuyor, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim gücünüze güç katsın."