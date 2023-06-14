İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine gelen Ali Yerlikaya ve beraberindeki jandarma heyeti, mozoleye çelenk bıraktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya Twitter hesabından yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 184. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret edip mozolesine çelenk bıraktık.

Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız her şeyden önce 'Kanun Ordusu'dur.

196 bin personeli ile personeli ile Jandarmamız:

Değerlerin en üstünde tuttuğun Şualı Ayyıldızınla, Sonsuz vatan sevginle, tevazun,fedakarlığın ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa!

Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!