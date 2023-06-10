Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir toplantı düzenledi. Kahramanmaraş´a yaklaşık olarak 110 bin 681 konut yapılacağını bildiren Yerlikaya, bunların 36 bin 94´ünün ihalesinin yapıldığını ve tamamının bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:

"Deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının en başında barınma geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Kahramanmaraş´a yaklaşık olarak 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94´ünün ihalesi yapıldı. Programımız, tamamını bir yıl içinde tamamlamak ve hak sahiplerine teslim etmek. Konutları hasarlı olan 117 bin 146 vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibariyle toplam 132 bin 937 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı. 45 çadır alanında 20 bin 364 vatandaşımız yaşıyor. İlimizde aynı zamanda 52 konteyner kent planlandı. Bunun 43´ünün kurulumu tamamlandı. Eksik kalan konteyner kentler de en geç 1 Temmuz´da tamamlanmış olacak. 25 bin 585 konteynerde 87 bin 414 vatandaşımız yaşıyor. Diğer tesislerde ise 4 bin 543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Kahramanmaraş´ta bugüne kadar 243 bin 68 aileye 10 bin TL´den 2 milyar 431 milyon TL hane destek ödemesi yapıldığını, 85 bin 11 aileye de 15 bin TL´den 1 milyar 275 milyon TL taşınma yardımı yapıldığını anlatan Yerlikaya, 49 bin 486 aileye de 371 milyon 589 bin TL kira yardımında bulunuldu. Kahramanmaraş sıcak bir iklime sahip. Konteyner kentlerde bu yüzden klimaya ihtiyaç var. Bunun da bir an önce tamamlanması için çalışacağız."