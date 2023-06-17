Malatya’da deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Ali Yerlikaya, depremzede ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapıldığını belirtti ve "Bunların ilk 2 ayını ödedik. Türkiye genelinde 330 bin, Malatya'mızda 45 bin 700 hane kira yardımı alıyor. Onların üçüncü taksitlerinin tümünü bayramdan önce ödeyeceğiz" dedi.

Merkezde 66 bin 69 çok katlı afet konutu, kırsalda 25 bin 595 köy evi olmak üzere, il genelinde toplam 91 bin 664 afet konutunun planlandığını ve bunlardan 21 bin 304'ünün ihalesinin yapıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da planlaması yapılan 3 bin 803 geçici iş yerinden 3 bin 226'sının da tamamlandığını bildirdi. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığınca 6 Şubat'tan itibaren Malatya'ya toplam 5 milyar 523 milyon lira kaynak harcandı." dedi.