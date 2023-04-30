İçişleri Bakanı Soylu, "1919 yılında Sivas Kongresi'nde bir kısım 'Kurtuluş mücadelesini kazanmamız için güçlü bir devleti arkamıza almamız lazım' diyor. Gazi Mustafa Kemal bunun doğru olmayacağını söyleyip 'Manda ve himaye kabul edilemez, milletin azmi ve kararı milleti kurtaracaktır' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi gibi duran bir söz. 104 yıl önce bunu söylemiş." ifadelerini kullandı.

Sivas 1919’dan gelen “Manda ve himaye kabul edilemez” diye bir söz var diyen Soylu, "Şimdi maalesef çark öyle bir döndü ki, CHP ki o günlerde neşet ettiği iddia edilen CHP bugün manda ve himaye taraftarı oldu. 1919 Sivas ruhunun tam karşısına geçti, Bunu savunur oldu. Atatürk Havalimanı’nın Amerika’ya verilmesini bile seçim öncesi söyleyebilecek kadar artık zincirler boşalmış gidiyor. Tam o noktaya geldi. Ak Parti’de kendi getirdiği çizginin devamında Türkiye’ye kalkınma yapan, Türkiye’ye büyüme yapan, Türkiye’nin tıkanan demokrasi kanallarını açan… Dikkat edersiniz, bunlar demokrasi havarisi kesildiler de bunların demokrasiyle falan hiçbir ilgisi yoktur. Türkiye’nin tıkanan demokrasi kanallarını rahmetli Menderes açtı. 1980 darbesinden sonra tıkanan kanalları rahmetli Özal açtı ki teknokrat birisi olup siyasete gelmesine rağmen açtı." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ