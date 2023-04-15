İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında, “Milletime şunu söylemek istiyorum. Türkiye bugüne kolay gelmedi. Türkiye sınırlarının içinde, dağlarda 88 terörist kaldı. Çift rakama düştü. 88 Terörist. Ali Boğazı’nda, Kato Dağı’nda, Gabar’da, Bestler Deresi’nde… Gündüz evlatlarımız Bestler Deresi’nin yolunu tutarken, orada nöbet tutarken, geldiler. Evlatlarımızı katlettiler. Benim ilk gittiğim şehit olayıdır. Oraya gittiğimde neredeyse bu nasıl olabilir diye aklımı oynatacaktım. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz?” ifadelerini kullandı.

İçişler Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise,

“Türkiye’de dağlardaki terörist sayısını 88’e düşürdük.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti Millettedir; Tayyip Erdoğan Bu Millete emanettir…

Bu Millet bunlara, Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı sorunların tamamen büyütülmesi fırsatını vermeyecektir.” notunu düştü.

YENİGÜN HABER MERKEZİ