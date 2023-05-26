NTV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim milliyetçilik anlayışımız tam bağımsızlık üzerine. Yabancı düşmanlığı üzerine değil." dedi. Soylu, "Kılıçdaroğlu milliyetçiliğin tarifini yanlış yapıyor." açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifini yanlış yaptığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu Avrupa'da yabancı düşmanlığından etkilenen bir milliyetçilik anlayışını ortaya koyuyor. Bizim milliyetçiliğimiz böyle değil. Eğer biz milliyetçiliği tarif edersek, İHA, SİHA yapan, Çanakkale köprüsünü yapan, Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapan milliyetçiliği tarif ederiz. Ülkemizin kalkınmasını, 81 ildeki üniversitedeki çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara daha iyi yetişebilmesini ortaya koyan bir milliyetçiliği ortaya koymamız gerekir." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ